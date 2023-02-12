Фото: Александра РАДОСТЕВА

В Кузбассе прошел этап Кубка Евразии по ездовому спорту на собачьих упряжках

Участников гонки «Дух приключений», состоявшейся на территории музея-заповедника «Томская Писаница», не отпугнул даже тридцатиградусный мороз.

Мероприятие прошло в рамках IV этапа Кубка Евразии и собрало любителей из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей и Алтайского края, а также их четверолапых питомцев - сибирскими хаски, маламутов и якутских лаек. А барнаульцы привезли посоревноваться даже обычных дворняжек.

Дистанции были разные - от 4,3 до 20 километров, спортсмены при этом ехали на лыжах или нартах. Судьи следили, чтобы участники не срезали маршрут, правильно обгоняли и не загоняли собак.

Гонщики из Кузбасса оказались весьма гостеприимными, а может, не успели адаптироваться к погоде – в ходе гонок температура повысилась на три градуса. В результате большинство призов за победу уехало в Новосибирскую область. Но и у хозяев трассы случались праздники. Так, хаски Саян и Нори сделали подарок кемеровчанке Александре Радостевой в ее день рождения - помогли занять третье место в скиджоринге - гонке с лыжами.