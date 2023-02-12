Пенсионерка из Кузбасса решила «спасти внучку» за похоронные накопления

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Она отдала мошенникам более 180 тысяч рублей.

84-летней жительнице Белова позвонила женщина, представившаяся ее двоюродной внучкой, и рассказала, что попала в ДТП и сбила пешехода, после чего ее вместе с пострадавшей госпитализировали и теперь нужны деньги на лечение. Пенсионерка, оказавшись в состояния шока узнала в говорившей внучку и согласилась продолжать разговор. Трубку взял якобы следователь, сообщивший, что виновница аварии может избежать уголовной ответственности. Но для этого требуется передать для потерпевшей наличные деньги. Пенсионерка назвала свой адрес проживания, а сама собрала деньги, которые откладывала на похороны, и затем передала их прибывшему незнакомцу. Только после этого беловчанка позвонила настоящей внучке и узнала, что стала жертвой жуликов.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление злоумышленников, которым за мошенничество грозит до пяти лет лишения свободы.