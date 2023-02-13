Жители кузбасского города пожаловались на черный снег

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте.

В Анжеро-Судженске снег стал черного цвета в связи с разбором террикона. Об этом рассказали местные жители.

Они пожаловались в соцсетях, что город «засыпает хлопьями черного шлака». При этом еще и дышать нечем.

- Неужели при разборе не должно использоваться пылегашение? - поинтересовался автор поста.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте.

Напомним, что осенью началась рекультивация террикона бывшей шахты «Восход», который долгие годы оставался бесхозным. Сейчас рабочие уменьшают высоту террикона. До мая на объект завезут плодородную землю, а осенью гору засадят деревьями.