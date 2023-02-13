В Кузбассе вновь перекроют трассу из-за буровзрывных работ

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Завтра, 14 февраля, на 29-м километре автодороги Кемерово - Яшкино - Тайга будет временно перекрыто движение транспорта. Это связано с проведением буровзрывных работ, необходимых при строительстве северо-западного обхода города, пояснили в пресс-службе АПК.

Ограничения будут введены с 13.00 до 17.00. За это время рабочие произведут четыре взрыва, каждый раз участок дороги будет перекрываться на 30-60 минут. Между взрывами движение транспорта будет разрешено.

Дорожные службы попросили кузбассовцев заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.