Кузбасс занял третье место по СФО по количеству разводов

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

На официальном сайте Росстата была опубликована статистика по количеству браков и разводов в 2022 году. Согласно документу, в прошлом году брачными узами в Кузбассе связали себя 14 020 пар, что на 19,7% меньше, чем в 2021-м (17 467 пар).

А вот разводились кузбассовцы чаще, чем годом ранее: 10 987 пар - в 2022 году, 10 777 - в 2021-м. Таким образом, процент разводов увеличился на 2%. Кроме того, Кемеровская область заняла третье место по числу разводов по СФО, уступив Красноярскому краю (13 585) и Новосибирской области (12 162).

При этом по количеству браков Кузбасс оказался на четвертом месте по Сибирскому федеральному округу: на первом Красноярский край - 18 430, на втором Новосибирская область - 17 879, на третьем Иркутская область - 15 669.