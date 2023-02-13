Житель Кузбасса спас друга и украл у него банковскую карту

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе осудили мужчину, который, спасая друга, обворовал его. Об этом рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Приятели распивали спиртные напитки, после чего расстались. Но вскоре один мужчина обнаружил другого спящим пьяным на холодном бетоне. Он попросил продавца магазина, расположенного рядом, вызвать скорую помощь. При этом мужчина заметил в кармане спящего приятеля банковскую карту и не удержался от искушения забрать ее себе. Тем более, что он знал, что у товарища есть деньги, ведь недавно тот хвастался, что накопил на ремонт печки.

Кузбассовец стал расплачиваться карточкой в магазинах и потратил в общей сложности 7 112 рублей. Однако вскоре его задержали и предъявили обвинение по статье УК РФ «Кража».

Суд назначил похитителю два года лишения свободы условно.