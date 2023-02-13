В кузбасском городе обнаружены десятки мертвых голубей: официальный комментарий

Фото: ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО

В Белове произошла массовая гибель голубей. Несколько дней местные жители гадали о причинах смерти птиц, и сегодня в администрации города рассказали подробности произошедшего.

В выходные горожане обнаружили десятки мертвых птиц по улицам Ленина и Юности. На кадрах, опубликованных очевидцами, видны трупы голубей, лежащих на дорогах и в снегу. На другой фотографии погибшие птицы собраны в одном месте - там оказалось 16 трупов.

Фото: ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО

Местные жители стали выдвигать версии о причинах массовой гибели птиц. Одни предположили, что по городу гуляет «птичий грипп», другие - что голуби наелись забродивших ягод. По мнению некоторых, птиц отравили специально, чтобы они не клевали зерно, хранящееся на элеваторе неподалеку.

В администрации Беловского городского округа сообщили, что причиной гибели птиц стали плановые мероприятия по снижению их численности, проводимые ООО «ТД Беловский элеватор»

- 11 февраля организация проводила плановые мероприятия по снижению численности вредителей сельхозпродукции - диких синатропных птиц (голубей) - по представлению Россельхознадзора. В целях предотвращения заболеваний, переносчиками которых являются голуби, был заключен договор с подрядной организацией, - рассказали в администрации.

Подчеркивается, что мероприятие проводилось на территории элеватора. При этом было использовано вещество, действие которого распространяется только на пернатых.

В выходные специалисты собирали погибших птиц, чтобы их трупы не лежали по городу. Сегодня эти работы будут продолжены.