Новокузнечанин отправится в колонию на 8 лет за попытку убить ребенка

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке Заводским райсудом было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, возбужденное по статье о покушении на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 30 – п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель суда.

Известно, что 31 декабря 2021 года горожанин, будучи пьяным, сбросил ребенка из окна балкона на втором этаже. В результате пострадавший получил закрытый компрессионный перелом тела.

Свою вину новокузнечанин признал. В результате суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор еще не вступил в законную силу.