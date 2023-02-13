Жительница Кузбасса открыла свое дело благодаря национальному проекту

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В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» молодая жительница Кузбасса получила грант в размере 450 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи на территории Яшкинского округа.

На полученные деньги женщина приобрела небольшое стадо коз Камори и Битал, а также корма и минеральные добавки для них. Предпринимательница планирует к 2025 году реализовать свыше 8,6 литра козьего молока.

На помощь жительнице Кузбасса пришли специалисты центра «Мой бизнес»: чтобы получить грант, она прошла обучение, разработала идею и оформила все необходимые документы, что помогло получить финансирование.

В Минэке Кузбасса напомнили, что получить грант в размере 100-500 тысяч рублей могут предприниматели до 25 лет включительно, которые состоят в реестре субъектов МСП или социальных предпринимателей. Отмечается, что у них не должно быть задолженностей по налогам или сборам, по возврату в бюджет субсидий или бюджетных инвестиций.