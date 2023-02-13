На празднование дня рождения «Шерегеша» приехали 50 тысяч туристов со всей России

Фото: пресс-служба АПК.

Поздравить горнолыжный курорт «Шерегеш» с днем рождения приехали 50 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Горнолыжный курорт отметил свой 42-й день рождения. На выходных в Шерегеше состоялись спортивные мастер-классы, развлекательные мероприятия и розыгрыши призов. На праздник приехали туристы со всей России.

- Сегодня это курорт мирового уровня, где активно развивают инфраструктуру не только для зимнего, но и круглогодичного отдыха. Уже сейчас сюда ежегодно приезжают больше двух миллионов российских и иностранных туристов, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В этом сезоне на курорте работают 93 гостиницы, 18 подъемников, более 30 пунктов проката и свыше 30 инструкторских школ. До 2030 года на развитие «Шерегеша» планируется направить более 150 млрд рублей инвестиций. Для жителей Кузбасса на курорте действует программа лояльности.