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НовостиОбщество13 февраля 2023 6:35

17 февраля на площади Советов в Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Горожане смогут приобрести продукцию к 23 февраля
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В ближайшую пятницу, 17 февраля, на площади Советов пройдет сельскохозяйственная ярмарка по случаю Дня защитника отечества. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые павильоны начнут работать с 9.00 Традиционно на ярмарке будет представлен широкий ассортимент мясной и молодой продукции от производителей из Анжеро-Судженска, а также Кемеровского, Промышленновского, Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, Топкинского, Крапивинского, Юргинского, Яшкинского, Промышленновского муниципальных округов. Также кемеровчане смогут приобрести для праздничного стола яйца, мед, хлебобулочные, кондитерские изделия, ягоды, грибы, кедровые орехи и папоротник. Свои работы - различные сувениры и украшения - на ярмарке представят мастера декоративно-прикладного творчества.

Во время ярмарки будет работать полевая кухня. Также пожилым людям волонтеры помогут донести покупки до остановки.