17 февраля на площади Советов в Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Фото: администрация г. Кемерово.

В ближайшую пятницу, 17 февраля, на площади Советов пройдет сельскохозяйственная ярмарка по случаю Дня защитника отечества. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые павильоны начнут работать с 9.00 Традиционно на ярмарке будет представлен широкий ассортимент мясной и молодой продукции от производителей из Анжеро-Судженска, а также Кемеровского, Промышленновского, Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, Топкинского, Крапивинского, Юргинского, Яшкинского, Промышленновского муниципальных округов. Также кемеровчане смогут приобрести для праздничного стола яйца, мед, хлебобулочные, кондитерские изделия, ягоды, грибы, кедровые орехи и папоротник. Свои работы - различные сувениры и украшения - на ярмарке представят мастера декоративно-прикладного творчества.

Во время ярмарки будет работать полевая кухня. Также пожилым людям волонтеры помогут донести покупки до остановки.