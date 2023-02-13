Стали известны даты проведения юбилейного фестиваля GrelkaFest Шерегеше

Фото: Официальный телеграм-канал Дирекции курорта Шерегеш.

Легендарный горнолыжный фестиваль GrelkaFest в Шерегеше пройдет с 13 по 23 апреля. Об этом рассказали в дирекции горнолыжного курорта.

Организаторы обещают сделать самый крупный горнолыжный фестиваль Сибири еще более масштабным и насыщенным, ведь в этом году GrelkaFest отмечает 10-летний юбилей.

- К 10-летию мы готовим 10 фестивальных дней и 10 музыкальных концертов, - рассказал организатор фестиваля Никита Гирин, пообещав новые активности и новые спуски.

В программу GrelkaFest традиционно будет включен карнавальный спуск – один из самых масштабных и красочных. Уже известно, что готовить свои карнавальные костюмы нужно к 15 апреля.

А на 22 апреля запланирован спуск-хедлайнер «Красная дорожка». Это новинка сезона, о которой, уверены организаторы, будут писать не только спортивные издания, но и представители глянца и фэшн-индустрии. Для участия в спуске приглашаются девушки в коктейльных платьях и парни в строгих костюмах – они спустятся на лыжах и сноубордах под вспышки фоторепортеров.

Кто станет хедлайнерами GrelkaFest-2023 пока неизвестно, но организаторы обещают вскоре назвать имена приглашенных артистов, а также опубликовать подробную программу спусков и активностей.

Напомним, что впервые горнолыжный фестиваль Grelka Fest состоялся в 2013 году. Мероприятия всегда насыщены спортивными, танцевальными и музыкальными событиями. Grelka Fest ежегодно собирает более 30 000 гостей со всей России.