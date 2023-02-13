Новый метод исследования сердца начали использовать в кемеровском кардиоцентре

Фото: соцсети Дмитрия Беглова

В КККД им. академика Л.С. Барбараша начали исследовать сердце с применением стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой. Современный ультразвуковой сканер и оборудование получены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщил глава Минздрава Кузбасса Дмитрий Беглов.

По словам чиновника, новый метод позволяет выявлять сердечные патологии на ранней стадии, определять переносимость физнагрузки, диагностировать ишемию сердца и скрытые нарушения кровообращения в коронарных артериях, выявлять показания для операций на них и исследовать состояние сердца в постоперационном периоде.

Только сегодня на аппарате провели 35 обследований, благодаря чему у семи пациентов смогли выявить потребность в высокотехнологичной помощи медиков. При этом в планах нарастить объемы до 100 обследований в месяц.