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НовостиОбщество13 февраля 2023 8:05

Режим «черного неба» продлили в Кемерове еще на сутки

Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» появилось предупреждение о том, что с 18.00 сегодняшнего дня, 13 февраля, до 18.00 14 февраля в Кемерове продолжит действовать режим неблагоприятных метеоусловий.

На период действия режима «черного неба» предприятиям рекомендовано сократить объем выбросов в атмосферу, а жителям города - меньше проводить времени на улице и не проветривать помещения.

Напомним, что режим НМУ в Кемерове ввели 10 февраля.