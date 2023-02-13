Режим «черного неба» продлили в Кемерове еще на сутки

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» появилось предупреждение о том, что с 18.00 сегодняшнего дня, 13 февраля, до 18.00 14 февраля в Кемерове продолжит действовать режим неблагоприятных метеоусловий.

На период действия режима «черного неба» предприятиям рекомендовано сократить объем выбросов в атмосферу, а жителям города - меньше проводить времени на улице и не проветривать помещения.

Напомним, что режим НМУ в Кемерове ввели 10 февраля.