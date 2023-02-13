Кузбасские синоптики рассказали о погоде на неделю

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В ближайшие дни в Кузбассе погода существенно не изменится. Прогноз опубликовали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 14 февраля, ночью похолодает до -16… -21, местами до -27, днем будет -11… -16, местами -5… -10. Ветер будет переменный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Ночью прогнозируется небольшой снег, местами изморозь. На дорогах - гололедица.

В среду, 15 февраля, ночные температуры составят -23… -28, местами до -33 градусов, днем столбики термометров покажут -10... -15 градусов, местами -4… -9. Ветер будет по-прежнему переменный, его скорость составит 2-7 метров в секунду, местами будут порывы до 12 метров в секунду. Осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

В четверг, 16 февраля, ночью прогнозируется температура -22… -27, местами похолодает до -32, днем -10… -15, местами -4… -9. Ветер будет переменный, 2-7 метров в секунду. Осадков по-прежнему не ожидается. На дорогах будет гололедица.