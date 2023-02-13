Кузбасс попал в топ-3 самых доступных мест в Сибири в межсезонье

Фото: архив «КП» Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сайт бронирования Санатории-России.рф подготовил рейтинг регионов по доступности отдыха во время туристического межсезонья, и Кузбасс оказался на третьем месте по СФО. Путевка в санаторий при заезде в период с февраля по апрель текущего года стоит 7 020 рублей.

Уступила Кемеровская область Красноярскому краю, где номер в санатории обойдется в 6 340 рублей, а также Томской области - 6 970 рублей. Дороже всего стоит отдых в санатории в Алтайском крае - 9 390 рублей.

Отмечается, что в стоимость отдыха включается проживание, лечебные процедуры и питание за двоих в сутки.