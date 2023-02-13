Кузбасс вошел в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Фото: АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что в 2022 году регион стал одним из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда», который был утвержден указом президента России в 2018 году.

- Наши предприятия уже оценили эффективность применения инструментов бережливого производства. Они помогают нашим компаниям наращивать выпуск импортозамещающей продукции в кратчайшие сроки с минимальными дополнительными затратами. Ключевым драйвером для развития становится оптимизация и рациональное распределение производственных ресурсов, - отметил глава региона.

Отмечается, что в Кузбассе уже 67 предприятий несырьевых отраслей экономики, где трудятся около 22,5 тысячи человек, присоединились к участию в нацпроекте. Суммарная выручка составила порядка 185 миллиардов за год. Бережливые технологии помогли повысить эффективность в среднем на 27%. В Кемеровской области экономический результат мер поддержки превысил 13 миллиардов рублей.