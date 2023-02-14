В Кемерове изменили схему движения транспорта на пересечении проспекта Химиков и улицы Терешковой

Фото: администрация г. Кемерово.

Специалисты Центра организации дорожного движения изменили схему пофазного разъезда на загруженном перекрестке проспект Химиков – улица Терешковой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

У светофора будет пять фаз:

Первая фаза - движение транспорта по улице Терешковой от улицы Сибиряков-Гвардейцев.

Вторая фаза – машины едут по улице Терешковой от улицы Сибиряков-Гвардейцев прямо и направо и от 62-го проезда, а также горит «зеленый» для пешеходов, переходящих дорогу через проспект Химиков

Третья фаза - движение транспорта по проспекту Химиков от улицы Волгоградской и пешеходный переход через улицы Терешковой (со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев)

Четвертая фаза – транспорт двигается по проспекту Химиков (оба направления), пешеходы переходят дорогу через улицу Терешковой (оба направления)

Пятая фаза - движение транспорта по проспекту Химиков от улицы Тухачевского.

В администрации отметили, что благодаря нововведениям перекресток станет безопаснее. Кроме того, новая схема проезда позволит увеличить пропускную способность участка, так как транспорт сможет беспрепятственно проезжать по проспекту Химиков со стороны улицы Тухачевского.