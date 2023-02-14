В Кемерове переименовали две остановки общественного транспорта

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кемерове дали название двум остановкам общественного транспорта. Соответствующее постановление подписал мэр города Дмитрий Анисимов.

Так, переименованы остановки «НЭТА», расположенные на проспекте Октябрьском возле домов № 40б по четной стороне и 61б по нечетной. Теперь они будут называться «Школа».

Также получила название безымянная остановка на улице Раздольной, 19. Она стала «Раздольной».

В ближайшее время городские службы установят соответствующие таблички.