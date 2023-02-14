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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 1:05

Соцсети: в Кемерове автомобиль сбил перебегавшего дорогу мужчину

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В Кемерове автомобиль сбил мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Инцидент произошел на проспекте Шахтеров. По словам свидетелей, автомобиль наехал на пешехода, когда тот перебегал дорогу. От удара пострадавший мужчина отлетел под автобус. На кадрах с места аварии видно, что человек лежит на проезжей части. Сообщается, что мужчина живой.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

На место прибыли сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Подробности происшествия уточняются.