Три землетрясения произошли в Таштагольском районе

Фото: архив «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН появилась информация, согласно которой вчера в 21:23 в Таштагольском районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1 и интенсивностью 5 баллов по шкале MSK-64.

Затем в 21:32 там же зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,1 и интенсивностью в эпицентре 3,5 балла по шкале MSK-64. Как отметили в Алтае-Саянском филиале, сейсмособытия связаны с горными работами.

В том же районе было зафиксировано и третье землетрясение: оно произошло в 21:48. Магнитуда подземного толчка - 3,6, интенсивность - 4,3 балла по шкале MSK-64. Тип события - earthquake, или естественное землетрясение.