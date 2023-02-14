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НовостиОбщество14 февраля 2023 4:41

В Кузбассе за сутки выявлено 98 новых случаев коронавируса

Число пациентов, находящихся на лечении, выросло до 1066
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки в Кузбассе зарегистрировано 98 случаев заболевания COVID-19 - на четыре больше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

За сутки от последствий коронавируса скончался один человек. Всего пандемия унесла жизни 2 889 кузбассовцев.

За весь период наблюдений в регионе было выявлено 214 846 человек с COVID-19: из них 210 891 выздоровел (33 - только за последние сутки), 1066 находятся на лечении.