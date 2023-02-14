Tele2 улучшила покрытие в 50 населенных пунктах Кузбасса

Фото: пресс-служба Tele2

Оператор связи Tele2 в 2022 году обеспечил связью и интернетом 10 сел и деревень в Кузбассе, где живут около двух тысяч человек, а также построил дополнительные станции в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Междуреченске, Юрге и других городах и населенных пунктах Кузбасса. Благодаря этому увеличилась пропускная способность сети и была создана дополнительную емкость интернета больше 800 терабайт.

Особое внимание инженеры Tele2 уделили улучшению покрытия на окраинах городов, в спальных районах и частном секторе. Например, в Кемерове станции запущены на улицах Апрельской, Гоголя, Серебряный бор, 1-й Стахановской, Смоленской, Леонова, Космической, Шатурской и других, а в Новокузнецке - в районе улиц Косыгина, Анодной, Подгорной, Новоселов, Дузенко, Рокоссовского, Метелкина, Моховой, Карла Маркса, проспекта Авиаторов.

- В 2022 году жители Кузбасса стали еще больше пользоваться мобильным интернетом. Рост трафика составил 7% год к году. За год мы нарастили число наших базовых станций в Кузбассе на 6% и благодаря этому сохранили хорошую скорость мобильного интернета, - отметил Илья Рыбальченко, технический директор филиала Tele2 в Кузбассе.

В прошлом году Tele2 лидировал по скорости загрузки данных и по стабильности мобильного интернета в Кемерове и Новокузнецке.