Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 5:14

В центре Кемерова ограничат парковку транспорта из-за ярмарки

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В центре Кемерова будет ограничена парковка и стоянка транспорта в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

С 20.00 четверга, 16 февраля, до 6.00 пятницы, 17 февраля, будет ограничена остановка и стоянка автомобилей на парковке около дома № 7 по улице Ермака и по улице Красной (от дома № 7 по улице Ермака до проспекта Советского по обеим сторонам проезжей части).

В день проведения ярмарки, 17 февраля, с 6.00 до 14.00 ограничат остановку и стоянку транспорта по улице Красной (от дома № 7 по улице Ермака до проспекта Советского по обеим сторонам проезжей части) и въезд автомобилей на парковку в районе дома № 7 по улице Ермака.