Жители Кузбасса подготовили подарки для бойцов СВО в преддверии Дня защитника Отечества

Фото: АПК

Ко Дню защитника Отечества кузбассовцы подготовили подарки для бойцов, находящихся в зоне СВО. Более 200 килограммов гуманитарного груза доставят в Донбасс на УАЗе, приобретенном предпринимателем из Анжеро-Судженска в качестве подарка для участников спецоперации.

- Женщины вяжут теплые вещи, шьют балаклавы, тельняшки, делают маскировочные сети. Дети пишут солдатам письма, предприниматели приобретают технику и перепрофилируют производство под нужды армии, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Вместе с этим жители региона с 1 февраля активно участвуют в акции «#ZащитникиКуZбасса. Спасибо!», в рамках которой записывают видеопоздравления, а также пишут письма и оставляют послания в «Фронтовых открытках».

- На сегодняшний день жители региона разместили в социальных сетях под хештегами #ZащитникиКуZбассаСпасибо и #Живоеписьмо более 1,5 тысячи видеопоздравлений с патриотическими песнями, стихами, словами поддержки. Активнее всего к этому формату поздравлений подключилось молодое поколение: школьники, студенты, работники культуры, - отметила начальник областного департамента внутренней политики Олеся Левкович.

На данный момент в рамках акции собрано уже свыше двух тысяч посланий, которые 20 февраля будут централизованно отправлены в зону спецоперации.