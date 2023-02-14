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НовостиОбщество14 февраля 2023 6:03

В Кемерове еще на сутки продлили режим НМУ

Он будет действовать до 15 февраля
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове вновь продлили режим неблагоприятных метеорологических условий – он будет действовать до 18:00 среды, 15 февраля. Об этом сообщает сайт Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Режим «черного неба» был объявлен в областной столице 10 февраля из-за неблагоприятных метеорологических условий: морозной и безветренной погоды. С тех пор он уже продлялся.

Напомним, что на период действия режима НМУ предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, а жителям – не заниматься спортом на свежем воздухе и не проветривать квартиры.