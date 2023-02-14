В Кузбассе ожидаемый дефицит бюджета увеличился в шесть раз

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Накануне на сайте правительства Кузбасса было опубликовано постановление председателя Ильи Середюка, согласно которому ожидания властей по доходам и расходам на 2023 год существенно изменились.

Так, в текущем году консолидированный доход бюджета скорректирован до 258,6 миллиарда рублей (был 228,7 миллиарда рублей). При этом ожидаемый объем расходов увеличился с 238 до 317,2 миллиарда рублей.

Таким образом, согласно новым данным, ожидаемый дефицит бюджета составит 58,5 миллиарда рублей, тогда как до этого бюджетный прогноз дефицита составлял 9,3 миллиарда рублей, то есть разница более чем в шесть раз.