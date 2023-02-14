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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 7:13

Полиция начала проверку по факту драки трех подростков в Новокузнецке

Кадры с места инцидента распространились в Сети
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: Инцидент Кузбасс

Фото: Инцидент Кузбасс

Правоохранители проводили мониторинг в интернете и обнаружили видео, на котором запечатлена драка трех подростков, произошедшая вблизи привокзальной площади в Новокузнецке. Известно, что разняла дравшихся сотрудница одного из рядом расположенных магазинов.

Отмечается, что в полицию при этом никто из участников конфликта не обратился, от медиков информация также не поступала.

По факту инцидента инспекторы ПДН начали проверку с целью установления личностей участников, а также причин и последствий инцидента. Запись направлена во все образовательные учреждения в Новокузнецке.

Стражи порядка попросили граждан, владеющих информацией о драке, сообщить об этом по номерам: 8-(3843)-45-94-24 либо 02 (102 с мобильного телефона) - дежурная часть полиции Новокузнецка.