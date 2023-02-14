Кемеровчане смогут установить дома пожарные извещатели в качестве меры соцподдержки

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове малообеспеченные, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами могут воспользоваться еще одной мерой соцподдержки - установкой дымовых пожарных извещателей и датчиков угарного газа.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо обратиться в районные отделы соцвыплат и льгот по месту жительства:

• Заводский район: ул. Карболитовская, 7, тел. 75-38-10, 75-26-49;

• Кировский район: ул. 40-лет Октября,17, тел. 25-64-56, 25-12-35;

• Ленинский район: б-р Строителей, 34, тел. 53-27-28, 51-64-43;

• Рудничный район: пр. Шахтеров, 45 а, тел. 64-24-40, 34-07-83;

• Центральный район: ул. Кирова, 40 тел. 75-62-77,75-85-60.

Чтобы получить данную меру соцподдержки, нужно предоставить копии следующих документов: удостоверяющего личность гражданина; подтверждающего место жительства (место пребывания); подтверждающего проживание ребенка совместно с гражданином по месту жительства. Список дополнительных документов можно найти на сайте администрации Кемерова.