В Кузбассе пропал 12-летний школьник

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Анжеро-Судженске пропал 12-летний подросток. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

В ориентировке сказано, что разыскивается Никита Крюков. С 13 февраля его местонахождение неизвестно.

Школьник среднего роста (146 см), нормального телосложения, у него черные волосы и карие глаза. Когда его видели поседений раз, на нем были черная куртка, черные брюки, черные ботинки и серая шапка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.