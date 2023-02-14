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НовостиОбщество14 февраля 2023 9:40

Кузбасские детские сады и школы получили поддельные консервы из Крыма

Для изготовления использовалась более дешевая рыба
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Управление Россельхознадзора по Кузбассу выявило нарушения при поставках рыбных консервов ООО "Фортуна Крым" поставщиками ООО "Энджел" и ООО "Фудстар" в школы и детсады региона.

Выяснилось, что поставляемая «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла ТМ «Золотой выбор» была изготовлена из более дешевого вида рыб.

В результате консервы изъяли и вернули поставщиках, притом без оформления сопроводительных документов. Прокуратура завела четыре административных дела за нарушения, виновным вынесли предупреждение.