Кузбасские детские сады и школы получили поддельные консервы из Крыма

Фото: архив «КП» Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Управление Россельхознадзора по Кузбассу выявило нарушения при поставках рыбных консервов ООО "Фортуна Крым" поставщиками ООО "Энджел" и ООО "Фудстар" в школы и детсады региона.

Выяснилось, что поставляемая «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла ТМ «Золотой выбор» была изготовлена из более дешевого вида рыб.

В результате консервы изъяли и вернули поставщиках, притом без оформления сопроводительных документов. Прокуратура завела четыре административных дела за нарушения, виновным вынесли предупреждение.