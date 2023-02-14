МТС обеспечила мобильной связью крупнейший спортивно-развлекательный комплекс Западной Сибири

«Кузбасс-Арена» - крупнейший спортивно-развлекательный комплекс в Западной Сибири. Фото: Дмитрий ЯРОЩУК,

Цифровая экосистема МТС первой из операторов запустила сеть LTE на территории спортивно-развлекательного комплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове. Теперь во всех его помещениях спортсмены и любители здорового образа жизни, а также посетители соревнований и концертов могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и цифровыми сервисами.

Стабильный сигнал и высокая скорость передачи данных (100 Мбит/сек и более) позволяют делиться радостными моментами соревнований и других зрелищных мероприятий прямо с трибун. Болельщики могут вести трансляции в соцсетях во время волейбольного матча, турнира по борьбе или плаванию, загружать видео и фото с концерта в высоком качестве. Любители же тренажерного зала и массовых видов спорта могут заниматься под любимую музыку из мобильного приложения и оставаться на связи во время тренировки.

«Скорость передачи данных будет оставаться высокой даже в часы пиковой нагрузки на сеть во время волейбольных матчей или концертов. Мы рады, что приняли участие в «оцифровке» спортивного объекта такого уровня. В дальнейшем высокоскоростной мобильный интернет послужит базой для внедрения облачных сервисов, интернета вещей, использования возможностей Big Data и других ИТ-решений для развития спортивно-развлекательного комплекса», – комментирует директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Кузбасс-Арена» ввели в эксплуатацию осенью 2022 года. Значительная часть его инфраструктуры уже работает для спортсменов и посетителей. В частности, здесь при полном зале проходят домашние игры волейбольного клуба «Кузбасс». Оригинальная планировка сооружения позволяет параллельно проводить турниры по различным видам спорта под одной крышей.

Напомним, «Кузбасс-Арена» позиционируется как крупнейший спортивно-развлекательный комплекс в Западной Сибири. На площади 54 000 квадратных метров объединены волейбольная арена на 7493 зрительных мест, 18 спортивных залов, олимпийский бассейн, тренажер для серфинга, скалодром, гостиница, СПА-центр и так далее. Здесь базируется волейбольный клуб «Кузбасс», а также единственный за Уралом спортивный комплекс с аэротрубой для подготовки сборной России по парашютным видам спорта. В целом комплекс может принимать соревнования по более, чем 20 видам спорта и 2000 занимающихся ежедневно. Спортивная арена трансформируется в концертную площадку.