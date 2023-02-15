На юге Кузбасса вновь произошло землетрясение

Вечером 14 февраля в Кузбассе произошло землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Фото:asgsr.ru
Подземный толчок был зафиксирован в 22.38 по местному времени в точке с координатами 53.09 широты и 87.66 долготы - это в Таштагольском районе. Магнитуда землетрясения составила 3.4, интенсивность в эпицентре - 4.0 по шкале MSK64.
Отмечается, что сейсмособытие носило естественный характер.
Напомним, что днем ранее в Таштагольском районе было зарегистрировано несколько подземных толчков.