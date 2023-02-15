В Кемерове временно отключат светофоры на оживленных перекрестках

Фото: администрация г. Кемерово.

Сегодня, 15 февраля, в Кемерове временно не будут работать светофоры на двух перекрестках. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 9.00 до 12.00 будет отключен светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Терешковой. С 13.00 до 16.00 - светофор на перекрестке проспекта Ленинградского и улицы Марковцева. Перебои связаны с отключением электричества на время аварийных ремонтных работ.

Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.