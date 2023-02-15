В Кузбассе появятся военные психологи для вернувшихся с СВО

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Глава Кузбасса Сергей Цивилев провел заседание штаба «Мы вместе» по оказанию разносторонней помощи мобилизованным, добровольцам и членам их семей. Губернатор отметил, что задача региона - сделать все, чтобы бойцы и их близкие ни в чем не нуждались и чувствовали себя защищенными.

- Мы в Кузбассе вводим новую службу, которая не имеет аналогов в России - это служба психологов, специализирующихся на военных травмах. Каждый вернувшийся из зоны СВО, независимо от состояния здоровья, сможет проконсультироваться с военным психологом, - заявил Сергей Цивилев.

Кроме того, по словам губернатора, нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях смогут получить все необходимое прямо в Кемерове, им не придется ехать на профильное предприятие в Новокузнецк.