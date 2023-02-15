Более 100 человек заболели коронавирусом за сутки в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за сутки коронавирус был выявлен у 103 человек. Об этом сообщает Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

В последний раз такие высокие отметки по количеству заболевших за сутки фиксировались в регионе в конце октября прошлого года.

За сутки скончалось два человека, было выписано - 38.

Всего в период пандемии в Кузбассе было выявлено 214 949 случаев COVID-19: 210 929 пациентов выздоровели, 2 891 умер, 1129 находятся на лечении.