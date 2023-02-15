Клиенты Сбера могут получить до 100 000 бонусов СберСпасибо в честь праздников

СберСпасибо объявляет месяц повышенных бонусов. До 10 марта включительно участники программы лояльности СберСпасибо смогут вернуть до 10% стоимости покупок у 8 партнеров программы и выиграть 100 000 бонусов от СберСпасибо.

В акции участвуют: Самокат (до 7% от стоимости покупки вернётся бонусами на карту, необходима авторизация через Сбер ID, а оплата возможна картами любых банков), REDMOND (10%), Kari Kids (до 8,5%), BAON (7%), Kari (до 7%), АЗС «ЭНТИКОМ-ИНВЕСТ» (6% за покупки на заправках в Вологодской, Ярославской и Нижегородской областях), 585*Золотой и ХОЛОДИЛЬНИК.РУ (по 5%).

К тому же каждый, кто в период акции совершит не менее двух покупок от 1000 рублей в торговых точках этих компаний, получит шанс выиграть 100 000 бонусов от СберСпасибо. Всего будут разыграны 10 призов по 100 000 бонусов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Партнерский материал.