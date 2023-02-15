Свыше полумиллиарда рублей выделили для благоустройства сельских территорий в Кузбассе

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В 2023 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса на 2020-2025 годы» на благоустройство сельских территорий, капремонт объектов социальной сферы, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, улучшение жилищных условий в селах и содействие сельхозтоваропроизводителям в обеспечении кадрами в Кузбассе выделено более 500 миллионов рублей, что более чем в пять раз больше, чем в 2022 году.

- В Кузбассе в сельской местности проживают около 380 тысяч человек, это 14% населения региона. Наша цель - создать для них максимально благоприятные условия для работы, ведения бизнеса, воспитания детей, отдыха, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Так, в селе Малая Салаирка запланирован капитальный ремонт школы, спортзала и водоснабжения в Салаире, также отремонтируют Дом Культуры в селе Ваганово и школу в деревне Усть-Тарсьма.

Вместе с этим планируется также капремонт трассы в поселке Трудармейский, в деревне Васьково, селах Краснинское и Ваганово, поселках Плотниково и Голубево возведут зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, а также пешеходные дорожки.

Отмечается, что сельхозтоваропроизводителям возместят затраты по заключенным с работниками ученическим договорам и договорам о целевом обучении, а также затраты на прохождение практики студентами.