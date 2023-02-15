Безработица в Кузбассе снизилась до исторического минимума

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 февраля, состоялась пресс-конференция главы Минтруда Кузбасса Алексей Гришин. Во время своего выступления министр сообщил, что в настоящее время на рынке труда в регионе наблюдается нехватка кадров - вакансий в 3,6 раза больше, чем соискателей, что является историческим минимум за последние 30 лет.

Так, на начало текущего месяца на рынке труда в Кузбассе были вакантными 34,5 тысячи предложений, из которых 4,4 тысячи - в обрабатывающих производствах, 4,1 тысячи – в добывающей промышленности, 5,2 тысячи – в сфере здравоохранения и социального обслуживания.

Отмечается, что в 6,2 тысячи предложений размер зарплаты превышает среднюю по области (55 274 рубля), а в 1,9 тысячи вакансий предусмотрено предоставление жилья.