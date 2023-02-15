В Кузбассе мигранты принесли присягу РФ

Фото: пресс-служба МВД по Кузбассу

В Междуреченске прошла торжественная церемония принесения присяги 16 иностранцами, которые приехали из стран ближнего зарубежья.

Участники дали клятву, что будут соблюдать конституцию и законы РФ, а также исполнять все обязанности гражданина, уважать культуру и традиции.

Принявший присягу полковник полиции Алексей Попов поздравил иностранцев и призвал быть достойными гражданами России.

В скором будущем присягнувшие получат российские паспорта. Об этом сообщает управление МВД по Кузбассу.