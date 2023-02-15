Режим «черного неба» объявили еще в трех территориях Кузбасса

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Режим «черного неба» помимо Кемерова введен еще в трех территориях Кузбасса: Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком округе. Об этом сообщает сайт Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Режим неблагоприятных метеорологических условий объявлен в этих муниципалитетах с сегодняшнего дня до 18.00 пятницы, 17 февраля. На время действия режима НМУ предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, а жителям - меньше бывать на улице и не проветривать квартиры.

Напомним, что в областной столице неблагоприятные метеорологические условия сохраняются с 10 февраля. Режим «черного неба» действует в Кемерове до 18.00 15 февраля и пока не продлялся.