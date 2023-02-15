Новокузнецкий суд вынес приговор москвичу, давшему взятку судебному приставу

Фото: архив «КП»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кузнецкий райсуд в Новокузнецке рассмотрел дело, возбужденное в отношении жителя Москвы о даче взятки должностному лицу в значительном размере (ч. 3 ст. 291 УК РФ).
Следствие установило, что москвич, будучи должником по исполнительному производству, дал судебному приставу-исполнителю 150 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы тот вынес постановлении о снятии с мужчины ограничения на выезд за пределы России.
Свою вину подсудимый на заседании полностью признал и раскаялся. В итоге суд приговорил его к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Приговор уже вступил в силу.