Новокузнецкий суд вынес приговор москвичу, давшему взятку судебному приставу

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Кузнецкий райсуд в Новокузнецке рассмотрел дело, возбужденное в отношении жителя Москвы о даче взятки должностному лицу в значительном размере (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Следствие установило, что москвич, будучи должником по исполнительному производству, дал судебному приставу-исполнителю 150 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы тот вынес постановлении о снятии с мужчины ограничения на выезд за пределы России.

Свою вину подсудимый на заседании полностью признал и раскаялся. В итоге суд приговорил его к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Приговор уже вступил в силу.