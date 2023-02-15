В Кузбассе полицейские помогли водителю, замерзшему на трассе

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Юргинском округе сотрудники госавтоинспекции помогли водителю, чей автомобиль вышел из строя в дороге. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло на трассе Р-255 «Сибирь». У владельца машины ВАЗ-21099 в пути сломался отопитель салона. Стекла машины стало затягивать конденсатом, и двигаться дальше было невозможно. Водитель и трое его пассажиров попытались сами устранить неисправность, однако в баке закончился бензин и попутчикам пришлось около часа простоять на зимней дороге.

Экипаж ГИБДД заметил стоящий на обочине автомобиль и оказал помощь пострадавшим. Мужчинам позволили отогреться в патрульной машине, предоставили бензин и сопроводили их до ближайшего места ремонта.

В полиции Кузбасса напомнили, что в случае затруднительной ситуации на дороге нужно звонить по телефону 02 (с мобильного – 102).