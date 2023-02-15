Кемеровские полицейские поймали рецидивиста-наркозакладчика с крупной дозой запрещенных веществ

Фото: пресс-служба МВД по Кузбассу

К кемеровским правоохранителям обратилась 69-летняя женщина, которая рассказала, что в сугробе под ее окнами некий мужчина оборудует тайник. На место выехал наряд полиции. Об этом рассказали в МВД по Кузбассу.

Прибыв по адресу, стражи порядка обнаружили и задержали ранее судимого за хранение наркотиков 35-летнего кемеровчанина. Выяснилось, что он работает наркокурьером интернет-магазина.

Во время досмотра при мужчине обнаружили сверток с 60 расфасованными дозами вещества - массой порядка 70 граммов.

В результате в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь он рискует лишиться свободы на срок до 20 лет.