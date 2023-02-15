СК заинтересовался сообщениями о плохой экологической ситуации в кузбасском городе

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе организована доследственная проверка по сообщениям в СМИ о плохой экологической ситуации в Анжеро-Судженске, вызванной рекультивацией бесхозного террикона. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В последние дни жители Анжеро-Судженска жалуются в соцсетях на то, что город засыпает угольной пылью и сажей из-за разбора террикона. Люди отмечают, что из-за работ нечем дышать, а снег стал черного цвета.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехал руководитель следственного отдела по городу Анжеро-Судженску. В ходе проверки следователи установят, принял ли подрядчик, который занимается ликвидацией террикона, все необходимые меры защиты.