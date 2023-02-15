В Кемерове неизвестный мужчина проник на школьный урок

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове пьяный мужчина проник в здание школы № 7. Об этом сообщили пользователи соцсетей, а позже информацию подтвердили в городской администрации.

По словам горожан, неизвестный зашел в один из классов и сел за парту. Другие подробности происшествия на данный момент неизвестны.

В администрации Кемерова сообщили, что после данного инцидента принято решение расторгнуть договор с частным охранным предприятием, обслуживавшим школу № 7. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

- Управление образования администрации города Кемерово организовало служебную проверку действий руководства школы, по результатам будут приняты соответствующие решения, - сообщили в мэрии, подчеркнув, что в школах будет усилен контрольно-пропускной режим.

Напомним, что на прошлой неделе неизвестный мужчина проникал в школы и детские сады Новокузнецка. Он был задержан.