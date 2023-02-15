Кузбассовцы смогут поучаствовать в акции «Диктант ЖКХ»

Фото: Школа ЖКХ

В России началась акция «Диктант ЖКХ», в которой могут принять участие в том числе жители Кемеровской области. Цель акции заключается в повышении правовой грамотности населения в сфере ЖКХ.

- Опыт показывает, что качество управления многоквартирными домами и состояние общего имущества лучше там, где активный совет дома и жители знают правила предоставления жилищно-коммунальных услуг, пользуются своими правами, вовлечены в процесс решения общедомовых вопросов, – отметила глава Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко.

Так, тест включает в себя 30 вопросов, касающихся управления многоквартирными домами, защиты прав потребителей в сфере ЖКХ и предоставления услуг. На ответы дается полчаса. Если тестирование будет успешным, участник получит электронный сертификат.

Принять участие можно на портале до 17 марта. Итоги акции будут подведены в апреле. После будет сформирован рейтинг коммунальной грамотности в региона России.