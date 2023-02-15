Кузбасские судебные приставы взыскали более миллиарда рублей задолженности по алиментам в 2022 году

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Сегодня, 15 февраля, прошло заседание коллегии ГУ ФССП по Кузбассу, где подводились итоги работы за 2022 год. Региональные судебные приставы в прошлом году смогли взыскать 1,325 миллиарда рублей задолженности по алиментам и привлечь к уголовной ответственности за это 1 556 должников.

В 2022 году также было полностью восстановлено право работников на получение зарплаты в общей сумме 21 миллион рублей в рамках 367 исполнительных производств.

- Вы занимаете по показателям работы лидирующие позиции в стране. Ведете важную социальную работу, возвращаете людям то, что им принадлежит по праву, - отметил губернатор Сергей Цивилев в своем обращении.

Глава региона наградил четырех сотрудников ФССП медалью Николая Масалова, также 10 судебных приставов получили медали «За честь и мужество», и еще шесть человек - почетные грамоты.