Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе прошло 44 заседание Парламента, в котором приняли участие главный федеральный инспектор области Игорь Колесников, председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин, прокурор Кемеровской области Александр Блошкин, первый зампредседателя Правительства Кузбасса - министр финансов региона Игорь Малахов и члены Общественного совета при ГУ МВД России по Кузбассу. На заседании обсуждались результаты деятельности полиции за прошедший год.

Так, полицейские обеспечили безопасность на трех тысячах массовых мероприятиях, отреагировали больше чем на два миллиона гражданских обращений, раскрыли 24 600 преступлений и нашли больше 19 тысяч преступников. Также с помощью полиции в области было изъято 650 единиц оружия, 63 тонны незаконного алкоголя и 220 кг запрещенных наркотических веществ. За 2022 год был положен конец 6 300 преступлениям в сфере миграции, нашли 158 человек, совершивших преступления в бюджетной сфере, и 169 - в коррупционной.

Благодаря слаженной работе полиции, Кузбасс покинул рейтинг самых криминальных регионов страны, а общее количество преступлений уменьшилось на 7%. При этом в регионе сделан упор на раскрытие преступлений в IT-сфере. Так, за киберпреступления за прошлый год привлекли 2 300 человек.