В Кузбассе осудили условно членов банды автоподставщиков

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Всего по этому уголовному делу в Центральном районном суде г. Кемерово проходил 21 местный житель. Им инкриминировались части 2 и 3 статьи 159.5 УК РФ в зависимости от содеянного.

Организатором схемы мошенничеств, совершенных в период с 2017 по 2019 год, был ранее судимый 27-летний житель Кемерова. Для «автоподстав» он привлек в общей сложности 24 человека - активных участников группы и водителей, непосредственно инсценировавших аварии на специально приобретенных подержанных автомобилях. После оформления происшествий подельники обращались в страховые компании за получением выплат, предусмотренных договорами страхования автогражданской ответственности. Поврежденные же транспортные средства организатор затем восстанавливал и продавал.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в общей сложности сообщники незаконно завладели денежными средствами в размере более 2,1 миллиона рублей.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области. Мошенники были задержаны.

Суд признал 21 участника группы виновными в совершении инкриминируемых деяний и назначил им в качестве наказания от одного года шести месяцев до четырех лет лишения свободы условно. Также шесть из них обязаны возместить потерпевшим более 400 тысяч рублей. Уголовное преследование в отношении еще четырех участников группы было прекращено в связи с примирением сторон.